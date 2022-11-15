Пожар произошел в международном аэропорту в столице Ирака

Пожар случился в здании международного аэропорта в Багдаде во вторник, 15 ноября. Кадры с места событий публикует портал Iraqi Qahwa в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что пожар вспыхнул внутри одного из залов аэропорта столицы Ирака. О причине возгорания и возможных жертвах информации пока не приводится.

В конце июня в в аэропорту Майами пострадали три человека в результате возгорания самолета. Всего на борту находились 126 человек, пострадавшие были госпитализированы, остальным помощь не понадобилась.