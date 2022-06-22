Три человека пострадали из-за пожара в самолете в аэропорту Майами

Самолет загорелся в аэропорту Майами, пострадали три человека. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает Associated Press.

Отмечается, что самолет летел из Санта-Доминго, он загорелся после приземления. Причиной пожара стало разрушение шасси при посадке.

Всего на борту находились 126 человек, три пассажира были госпитализированы, остальным помощь не понадобилась.

Ранее в этот же день сообщалось, что при посадке в аэропорту Иркутска у самолета Ан-24 с пассажирами на борту загорелось шасси. На борту, по предварительным данным, было 38 пассажиров.

В настоящий момент возгорание ликвидировано. Аэропорт работает в штатном режиме. По факту случившегося начата проверка.