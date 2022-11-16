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В Россию привезут коммерческий грузовик Kia K2500

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Фото: Kia
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Компания «Евросибвэн» сертифицировала в РФ модель грузовика Kia K2500, чтобы легально торговать машинами на территории России. Об этом 15 ноября сообщил портал Quto.

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В России будут предлагаться сразу несколько версий коммерческого грузовика, все они будут оснащаться турбодизелем с отдачей в 130 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Покупатели смогут заказать простую, тентованную версию или фургон: промтоварный, изотермический, а также рефрижератор. Кроме того, обещано, что в списке опций будет шестиместная четырехдверная кабина вместо стандартной трехместной. Такие версии будут оснащаться системой подключаемого полного привода.

Отмечается, что корейская новинка заинтересует тех, кто подбирает для работы компактный коммерческий автомобиль импортного производства.

Главным соперником грузового «корейца» в России может стать китайский JAC X200, который является копией модели Hyundai Porter. При собственной массе 1500 кг он может взять на борт до 1,3 т груза. Выпуском этого автомобиля в РФ планирует заняться компания «Соллерс».

2 ноября Kia объявила о сроках запуска производства электрокаров в Европе. Выпускать планируют компактные и среднеразмерные модели на электротяге, адаптированные под требования европейского рынка на предприятии Kia Autoland Slovakia. Завод рассчитан на выпуск 330 тыс. автомобилей в год. Согласно стратегии Kia, к 2030 году линейка машин на электротяге разрастется до 14 моделей, включая коммерческие пикапы.

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