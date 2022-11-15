Федеральная пассажирская компания представила новый вагон-бистро

Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) вместе с «Трансмашхолдингом» (ТМХ) представили интерьер нового двухэтажного ж/д вагона-бистро на форуме «Транспорт России» 15 ноября.

Как сообщил «Известиям» гендиректор ФПК Владимир Пястолов в кулуарах форума, пять таких вагонов компания должна получить уже в декабре этого года.

По словам Пястолова, в новых вагонах-бистро появятся места для индивидуальных путешественников, они будут размещаться за стойкой, сами пассажиры будет сидеть лицом к окну. Столики оборудуют системой беспроводной зарядки.

Ранее, 10 ноября, пресс-служба ТМХ сообщила, что Демиховский машиностроительный завод (входит в состав «Трансмашхолдинга») начал изготовление новой модели электропоезда, в которой будет предусмотрена система видеонаблюдения за динамикой движения пассажиров.