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Volkswagen показала тизеры новой электрической модели Scout

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Фото: Volkswagen
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Volkswagen показала на опубликованных изображениях концептуальный внедорожник Scout, производство которого планируется в США к 2026 году. Об этом 15 ноября сообщило издание Autoexpress.

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Scout станет американским суббрендом компании Volkswagen. Он будет ориентирован на продвижение электрических внедорожников и пикапов.

В Volkswagen, комментируя тизеры, заявили, что новый бренд демонстрирует будущую концепцию Scout. Пикап и внедорожник будут иметь схожий дизайн, оба получат крутую переднюю часть, простые линии кузова и приподнятую линию окон в задней части кузова. Отсутствие традиционной трансмиссии позволит сделать свесы машины очень короткими, за исключением пикапа, так как он будет иметь удлиненный грузовой отсек.

Новые электрические модели вначале будут доступны в США, хотя не исключается возможность появление электрокаров на других рынках тоже. В моделях Scout не будет электрической архитектуры Volkswagen MEB, которая лежит в основе линейки европейских электрических ID моделей бренда. Вместо этого линейка Scout будет использовать свою собственную техническую платформу.

Планируется, что цена электропикапа будет начинаться от $40 000 долларов (примерно 2 410 880 рублей). На американском рынке будущий электрокар будет конкурировать с такими грузовиками, как Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV.

27 октября Volkswagen сообщил, что намерен отказаться от производства машин с традиционными двигателями в Европе, чтобы полностью перейти на выпуск электромобилей к 2033 году. К 2026 году Volkswagen намерен представить 10 новых электромобилей, включая самые доступные модели линейки, которые будут стоить €25 тыс. (около 1,55 млн рублей). Эксперты предполагают, что ими станут хетчбэк ID1 и кроссовер ID2. Кроме того, в 2023 году будет проведен рестайлинг модели ID3, первого серийного электромобиля марки. Параллельно с ним будет вестись активная работа над версией ID3 в виде кроссовера.

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