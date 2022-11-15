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Россиян предупредили о частом способе мошенничества в Telegram

Эксперт Чернов рассказал о способе мошенничества в Telegram при помощи чат-ботов
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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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Один из распространенных методов мошенничества в Telegram связан с рассылкой фейковых сайтов по сбору данных пользователей. Об этом «Известиям» рассказал специалист по информационной безопасности, директор Центра Solar appScreener «РТК-Солар» Даниил Чернов.

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«Главное, важно понимать, что Telegram — это один из каналов связи, как и любой другой мессенджер, в котором применимы методы социальной инженерии. Один из способов мошенничества — это рассылка фейковых сайтов по сбору данных пользователей. Так, в начале февраля появились чат-боты, где можно ввести персональных данных военнослужащих и узнать, не попал ли он в плен», — отметил специалист.

Он также указал на то, что Telegram позволяет рассылать сообщения без указания телефона, так пользователь видит только ник.

«Для безопасного пользования Telegram, как любым другим мессенджером, важно соблюдать простые правила безопасного использования интернета: не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить персональные данные», — добавил Чернов.

В октябре учредитель инвестиционной компании Ростислав Плечко предупредил, что ни один мессенджер не может похвастаться 100-процентной защитой от взлома и утечек информации. Причина этого может быть как в компании-производителе, так и в самом пользователе, допустившем ряд ошибок.

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