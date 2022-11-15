Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил о попытках раскачать суверенитет России
Армия
ВС РФ уничтожили до 1,4 тыс. военных ВСУ в ходе боев за Павловку
Мир
Шольц заявил о провале попыток изолировать Россию на саммите G20
Политика
ГД приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка
Мир
В Китае заподозрили США в желании закрыть госдолг золотовалютным резервом России
Мир
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта
Мир
В ЕС началась тренировочная миссия для украинской армии
Общество
Каховская ГЭС в Херсонской области прекратила вырабатывать электроэнергию
Политика
В Совбезе заявили о попытках США «ослабить, разобщить и уничтожить» РФ
Общество
На Крымском мосту 16 ноября ограничат движение
Мир
На Украине предложили запретить россиянам въезд в страну на 100 лет
Мир
Население Земли достигло 8 млрд человек

Школу волейбола планируют возвести в Нижнем Новгороде

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Новгороде рассматривают вопрос о создании новой школы волейбола. Объект предлагают возвести в Московском районе города, сообщили ИА «НьюсНН» в региональном министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций.

Как отметили в ведомстве, изначально под строительство рассматривался участок на улице Бурнаковской, принадлежащий спортшколе олимпийского резерва № 4 по волейболу. Но из-за проблем с пешеходной и транспортной доступностью от идеи отказались.

В связи с этим школу волейбола предлагают построить на территории одной из действующих школ Московского района. Сейчас фирма, занимающаяся разработкой проекта развития улицы Бурнаковской, изучает вопрос размещения школы для оценки затрат.

В конце октября сообщалось, что на территории Советского района Нижнего Новгорода планируется построить два детских сада и школу. Объекты возведут в границах улицы Ванеева, Генерала Штеменко и бульвара 60-летия Октября.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022