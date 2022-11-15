Школу волейбола планируют возвести в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде рассматривают вопрос о создании новой школы волейбола. Объект предлагают возвести в Московском районе города, сообщили ИА «НьюсНН» в региональном министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций.

Как отметили в ведомстве, изначально под строительство рассматривался участок на улице Бурнаковской, принадлежащий спортшколе олимпийского резерва № 4 по волейболу. Но из-за проблем с пешеходной и транспортной доступностью от идеи отказались.

В связи с этим школу волейбола предлагают построить на территории одной из действующих школ Московского района. Сейчас фирма, занимающаяся разработкой проекта развития улицы Бурнаковской, изучает вопрос размещения школы для оценки затрат.

В конце октября сообщалось, что на территории Советского района Нижнего Новгорода планируется построить два детских сада и школу. Объекты возведут в границах улицы Ванеева, Генерала Штеменко и бульвара 60-летия Октября.