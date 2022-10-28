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Два детсада и школу планируют возвести в одном из районов Нижнего Новгорода

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На территории Советского района Нижнего Новгорода планируется построить два детских сада и школу. Об этом Институт развития агломерации Нижегородской области сообщает на своей странице «ВКонтакте».

Школу и детсады возведут в границах улицы Ванеева, Генерала Штеменко и бульвара 60-летия Октября. Данные образовательные заведения предусмотрены в скорректированном проекте планировки и межевания указанной территории.

Как уточняет ИА «НьюсНН», школа будет рассчитана на 800 учеников, а детсады — на 240 мест.

Новые учреждения образования существенно снизят нагрузку на действующие школы и детсады, уверены в Институте развития агломерации. Также уменьшится количество школьников, занимающихся во вторую смену.

В марте сообщалось, что в Нижегородской области до 2036 года планируют построить 55 школ для ликвидации второй смены. На тот момент вторая смена была организована в 186 школах региона.

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