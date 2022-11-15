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«Россети» открыли полностью импортозамещенный центр питания

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Фото: ПАО «Россети»
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«Россети» запустили в Екатеринбурге новый высокотехнологичный центр питания со 100% уровнем импортозамещения. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Инвестиции в строительство подстанции 110 кВ «Новокольцовская» составили 1,5 млрд рублей. Объект предназначен для электроснабжения микрорайона Новокольцовский, рассчитанного более чем на 40 тыс. жителей. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, новая подстанция, в частности, будет питать объекты, построенные для Международного фестиваля университетского спорта, а также будущий кампус Уральского федерального университета.

«Подстанция и вся электросетевая инфраструктура полностью оснащены современным оборудованием и конструкциями отечественного производства. Отрадно, что 85% — это продукция предприятий Свердловской области. Это наш вклад в снижение зависимости от импорта и укрепление технологического и экономического суверенитета страны», — подчеркнул глава региона.

Гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал, что «Новокольцовская» — подстанция нового поколения, где технологические процессы максимально автоматизированы и управляются дистанционно. При этом все установленное на объекте оборудование произведено в России. «В этом смысле «Новокольцовская» является эталонным объектом. Именно такой мы видим российскую энергетику — надежной и технологичной, опирающейся на достижения отечественной инженерной школы», — отметил Рюмин.

Подстанция оснащена двумя силовыми трансформаторами общей мощностью 50 МВА и высоконадежным элегазовым коммутационным оборудованием. На объекте внедрены интеллектуальные системы управления технологическими процессами и учета потребленной электроэнергии. Обеспечен непрерывный программный контроль оборудования в удаленном режиме, благодаря чему не требуется постоянное присутствие персонала на площадке.

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