Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро сыграет в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу». Сценарий картины писали более двух лет, передает телеканал «Известия». Одной из предполагаемых съемочных локаций станет резиденция Деда Мороза в Великом Устюге. Планируется, что кинолента выйдет в прокат 2025 году. Наталия Орейро в ноябре 2021 года стала гражданкой России.

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