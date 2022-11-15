Спецреагент закупили для борьбы с гололедом в Уфе

В Уфе этой зимой решили отказаться от использования песка в борьбе с гололедом. Вместо него улицы будут посыпать специализированным реагентом «Бионорд».

Как сообщили в мэрии, реагент «Бионорд» произведен в России. Он безопасен для обуви и уличных покрытий, в том числе асфальта и плитки, а также для окружающей среды и животных.

Издание «МедиаКорСеть» пишет, что изучило инструкцию к данному реагенту. Как выяснилось, применять его в отличие от песка необходимо по определенной схеме. Как именно это будет реализовано, станет известно в скором времени, поскольку первый основательный снег в городе уже выпал, а значит, не за горами и появление гололедицы.

По данным издания, 14 ноября мэр Уфы Ратмир Мавлиев в одном из интервью сообщил, что город принял решение отказаться от песка в качестве средства борьбы с гололедом. Предполагается, что таким образом улицы избавятся от грязно-коричневого цвета, а весной «город не будет задыхаться в пыли».