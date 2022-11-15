Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Запорожской области задержаны двое подозреваемых в диверсионной деятельности
Происшествия
Вертолет аварийно приземлился в Иркутской области
Армия
Администрация Херсонской области опровергла сообщения о вхождении в город Алешки ВСУ
Мир
У японской принцессы Нобуко диагностирован рак
Мир
Зеленский захотел расширить «зерновую сделку» на порты Николаевской области
Общество
Цены на съемное жилье в России упали до 18%
Мир
Трамп через суд потребовал восстановить свой аккаунт в Twitter
Мир
Американский эксперт призвал США отказаться от попыток «загнать Россию в угол»
Мир
Cнабжавший электричеством Херсонскую и Николаевскую области объект уничтожен
Общество
На Крымском мосту 16 ноября ограничат движение
Мир
Китай выступил против исключения РФ из состава G20 и других международных площадок
Мир
Население Земли достигло 8 млрд человек

Песков заявил о представлении России на саммите G20 на достойном уровне

Песков: Россия представлена на саммите G20 на достойном уровне, Лавров оперативно реагирует на критику
0
Фото: Global Look Press/Sean Kilpatrick
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия представлена на саммите G20 на достойном уровне, глава МИД РФ Сергей Лавров представляет там точку зрения президента России Владимира Путина. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия представлена на достойном уровне нашим министром иностранных дел. Голос России слышен, множество контактов двусторонних Лавров там провел. Россия присутствует на должном уровне», — сказал он.

Жди двадцать: состоятся ли переговоры РФ и западных стран на G20
И есть ли у участников саммита на Бали шанс обсудить мирное урегулирование на Украине

Песков подчеркнул, что внешняя политика России определяется президентом и реализуется министром иностранных дел, поэтому глава МИДа и эксперты представляют точку зрения президента на саммите.

Также Песков ответил на вопрос, будет ли Путин реагировать на критику, которая звучит в отношении России на саммите G20.

«У нас министр оперативно реагирует на эту критику, и наши эксперты в ходе согласования документа выражают несогласие с этой критикой», — пояснил он.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Лавров возглавляет российскую делегацию. Как отмечал Песков, российский лидер не едет на саммит из-за своего графика и необходимости находиться в стране.

Лавров уже провел переговоры с главой МИД Китая, генсеком ООН и краткие встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022