Песков заявил о представлении России на саммите G20 на достойном уровне

Россия представлена на саммите G20 на достойном уровне, глава МИД РФ Сергей Лавров представляет там точку зрения президента России Владимира Путина. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия представлена на достойном уровне нашим министром иностранных дел. Голос России слышен, множество контактов двусторонних Лавров там провел. Россия присутствует на должном уровне», — сказал он.

Песков подчеркнул, что внешняя политика России определяется президентом и реализуется министром иностранных дел, поэтому глава МИДа и эксперты представляют точку зрения президента на саммите.

Также Песков ответил на вопрос, будет ли Путин реагировать на критику, которая звучит в отношении России на саммите G20.

«У нас министр оперативно реагирует на эту критику, и наши эксперты в ходе согласования документа выражают несогласие с этой критикой», — пояснил он.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Лавров возглавляет российскую делегацию. Как отмечал Песков, российский лидер не едет на саммит из-за своего графика и необходимости находиться в стране.

Лавров уже провел переговоры с главой МИД Китая, генсеком ООН и краткие встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.