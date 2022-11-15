Уголовное дело возбудили после ДТП с эвакуатором в Приамурье

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием нетрезвого водителя в Амурской области. Внедорожник столкнулся с эвакуатором.

Авария произошла 11 ноября на улице Мухина в Магдагачах. По данным Амурской службы новостей, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser допустил выезд на встречную полосу и врезался в эвакуатор Hino Ranger. Пассажир внедорожника получил смертельные травмы, водитель эвакуатора госпитализирован.

В ходе проверки полицейские обнаружили у водителя Toyota признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении автомобилиста избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, пишет ИА PriamurMedia.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Тобольске (Тюменская область). Водитель Volvo погиб, трое пассажиров автобуса получили травмы.