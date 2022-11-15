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Renault и Nissan попытаются договорится в Токио о будущем альянса

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Фото: ТАСС/Zuma
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Франко-японский альянс Renault и Nissan в очередной раз проведет в Токио трудные переговоры о сохранении и пути обновления отношений. Об этом 15 ноября сообщило издание Autonews Europe.

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Компания Nissan выражает опасение по поводу того, что ей становится все труднее защищать свои права на интеллектуальную собственность, поскольку Renault налаживает новые связи с китайской Geely.

Не так давно в Renault объявили о масштабной перестройке своего бизнеса, заявив, что компания создаст совместное предприятие с Geely для производства бензиновых двигателей и гибридных технологий, а в 2023 году намерено представить отдельное подразделение по производству электромобилей.

В Renault предлагают Nissan инвестировать в новый блок по производству электромобилей, но японская компания опасается, что потеряет права на свою интеллектуальную собственность. Это связано с тем, что у Nissan в альянсе всего 15% акций Renault.

Председатель Renault Жан-Доминик Сенар, рекламируя франко-японский альянс, заявил, что «ничто не мешает» переговорам об альянсе с Nissan.

В настоящее время Renault владеет контрольным пакетом акций компании Nissan — 43%.

8 ноября Renault Group и Geely объявили о новом партнерстве, в рамках которого компании намерены производить как гибридные силовые агрегаты, так и традиционные двигатели внутреннего сгорания. Французский и китайский производители будут владеть одинаковыми пакетами акций новой компании, по 50% каждый. Новое предприятие станет работать как самостоятельный поставщик систем и компонентов для силовых установок. Специалисты считают, что в конечном итоге портфель нового совместного предприятия может охватить до 80% мирового рынка силовых агрегатов.

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