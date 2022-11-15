Renault и Nissan попытаются договорится в Токио о будущем альянса

Франко-японский альянс Renault и Nissan в очередной раз проведет в Токио трудные переговоры о сохранении и пути обновления отношений. Об этом 15 ноября сообщило издание Autonews Europe.

Компания Nissan выражает опасение по поводу того, что ей становится все труднее защищать свои права на интеллектуальную собственность, поскольку Renault налаживает новые связи с китайской Geely.

Не так давно в Renault объявили о масштабной перестройке своего бизнеса, заявив, что компания создаст совместное предприятие с Geely для производства бензиновых двигателей и гибридных технологий, а в 2023 году намерено представить отдельное подразделение по производству электромобилей.

В Renault предлагают Nissan инвестировать в новый блок по производству электромобилей, но японская компания опасается, что потеряет права на свою интеллектуальную собственность. Это связано с тем, что у Nissan в альянсе всего 15% акций Renault.

Председатель Renault Жан-Доминик Сенар, рекламируя франко-японский альянс, заявил, что «ничто не мешает» переговорам об альянсе с Nissan.

В настоящее время Renault владеет контрольным пакетом акций компании Nissan — 43%.

8 ноября Renault Group и Geely объявили о новом партнерстве, в рамках которого компании намерены производить как гибридные силовые агрегаты, так и традиционные двигатели внутреннего сгорания. Французский и китайский производители будут владеть одинаковыми пакетами акций новой компании, по 50% каждый. Новое предприятие станет работать как самостоятельный поставщик систем и компонентов для силовых установок. Специалисты считают, что в конечном итоге портфель нового совместного предприятия может охватить до 80% мирового рынка силовых агрегатов.