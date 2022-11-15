Фонду кино представили мультхиты 2023 года

На очной защите проектов в Фонде кино экспертному совету было представлено продолжение амбициозного проекта о приключениях котов в главном музее страны. «Коты в Эрмитаже» выйдут весной следующего года. Они делались в сотрудничестве с музеем и рассказывают о похождениях пушистых сорванцов среди выдающихся полотен и других экспонатов, узнали «Известия».

Сиквел «Однажды в Большом» тоже планируется как копродукция. Авторы проекта на защите заявили, что уже выслали театру все документы о нем и готовятся к официальным переговорам с администрацией. Действие фильма будет разворачиваться в Москве начала ХХ века, которая будет воссоздана максимально реалистично.

Бродячий пес Самсон, главный герой мультика, по сюжету, попадает в Большой театр, спасаясь от преследования. Там он знакомится с собачкой, принадлежащей приме-балерине, и немедленно в нее влюбляется. В мультике покажут балет «Лебединое озеро», прозвучит музыка Петра Чайковского. А персонажи будут заниматься спасением драгоценностей балерины.

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