Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на место проведения саммита G20 на Бали. Дипломата поприветствовал президент Индонезии Джоко Видодо. Соответствующие фотографии опубликованы в Telegram-канале МИД РФ 15 ноября.

Российский дипломат обменялся рукопожатием с индонезийским лидером.

Как рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов, около здания, где состоится встреча, отсутствуют флаги.

Накануне, 14 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с Россией важно вести совместные обсуждения на саммите G20 в Индонезии. По его словам, соглашения, которые достигаются на встрече, а также дискуссии и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в то, чтобы дальше всё было лучше, чем сейчас.

Саммит «большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не сможет участвовать в мероприятии.