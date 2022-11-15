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«Известия» показали кадры боевого слаживания мотострелковых подразделений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, на практике отрабатывают слаженность при ведении боевых действий в составе отделения и взвода. Кадрами работы поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов во вторник, 15 ноября.

На кадрах показана боевая подготовка мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в тыловой зоне проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

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Так, в рамках учения боевая машина пехоты (БМП) прорывается к атакуемому участку, личный состав отделения десантируется на ходу и разворачивает боевой порядок для продвижения вглубь обороны противника под прикрытием. Военные отрабатывают стрельбу по поясным и ростовым мишеням на дистанции до 200 м. Это один из финальных этапов слаживания боевых подразделений, до этого мобилизованные прошли одиночную огневую, медицинскую и тактическую подготовку, а также слаживание в составе экипажей БМП.

Ранее, 30 сентября, Минобороны РФ показало кадры, на которых служащие мотострелковых подразделений ЦВО успешно выполняют боевые задачи. В боестолкновении задействованы танки Т-72 и боевые машины пехоты, которые ведут огонь по укреплениям и живой силе противника. Кроме того, боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов «Корнет» прицельным огнем уничтожают бронетехнику Вооруженных сил Украины.

До этого, 22 сентября, Александр Морозов пообщался с танкистами — выпускниками спецобучения перед боем. Добровольцев обучали работе на танках и боевых машинах пехоты для действия штурмовых отрядов мотострелковых подразделений ЦВО в зоне проведения специальной военной операции.

Россия продолжает начатую 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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