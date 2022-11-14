Главный архитектор Белгорода ушел в отставку

Главный архитектор Белгорода Сергей Киселев ушел в отставку. Об этом в понедельник, 14 ноября, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что Киселев покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Обязанности главного архитектора будет исполнять Андрей Синегубов. Ранее он занимал пост замруководителя управления архитектуры и градостроительства мэрии.

Сергей Киселев занимал должность с июля 2017 года. Ранее он был первым заместителем начальника управления архитектуры и градостроительства Белгородской области.