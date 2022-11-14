Один человек погиб при пожаре в Орле

Один человек погиб при пожаре на улице Колхозной в Орле. Об этом в понедельник, 14 ноября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 13 ноября, в 17:11 в деревянном доме на двух хозяев. На момент прибытия спасателей существовала угроза распространения огня на вторую часть дома и соседние строения.

В результате на площади 50 кв. м выгорела первая квартира. В ней был найден погибший — мужчина 1956 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают причины инцидента.

Накануне пожар произошел в жилом доме по адресу: ул. Коминтерна, 46 в Лосиноостровском районе Москвы. Экстренные службы оперативно прибыли на место ЧП. Возгорание быстро потушили.