Старые сандалии Стива Джобса продали на аукционе за $218 тыс.

Калифорнийский аукционный дом Жюльена продал на торгах старые сандалии марки Birkenstock, которые в 1970-х и 1980-х годах носил основатель компании Apple Стив Джобс. Аукцион закрылся 13 ноября на сумме $218,7 тыс.

В комплекте с обувью также идет NFT-фотография ног Джобса в продающихся сандалиях и книга фотографа, бизнесмена и коллекционера Жана Пигоцци, который был лично знаком с основателем Apple.

Отмечается, что Джобс носил эти сандалии в ключевые времена для компании. Именно в них, утверждает сайт, он был в 1976 году, когда вместе со Стивом Возняком начал разработку компьютера Apple в гараже.

По данным Julien's Auctions, сандалии были «спасены из мусорного ведра» Марком Шеффом — домоправителем Джобса.

Стартовая цена на лот составляла $15 тыс.

В начале ноября аукционный дом Christie's выставил на продажу коллекцию искусства, собранную сооснователем Microsoft Полом Алленом, ушедшим из жизни в 2018 году. Это одно из самых дорогих собраний за всю историю публичных торгов, оцениваемое суммарно в $1 млрд.