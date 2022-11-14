Умер отец Дженнифер Энистон

Звезда телесериала «Друзья» Дженнифер Энистон рассказала о смерти своего отца, актера Джона Энистона. Об этом она написала в своих соцсетях 14 ноября.

«Дорогой папа, ты был одним из самых прекрасных людей, которых я знала. Я так благодарна, что ты отправился на небо с миром и без боли, 11 ноября! У тебя всегда был идеальный выбор времени. Теперь это число навсегда будет иметь для меня еще большее значение. Я буду любить тебя до скончания века», — написала актриса.

Джон Энистон родился в 1933 году на Крите под именем Иоанниса Анастассакиса. Его семья переехала в США, когда ему было два года, после чего он сменил имя. Энистон снимался на телевидении, его главной работой стала роль в сериале «Дни нашей жизни».

Его дочь, Дженнифер Энистон, известна по съемках в сериале «Друзья», за которые она получила награды «Эмми» и «Золотой глобус». Также она снималась во множестве голливудских фильмах.