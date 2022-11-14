100 лет назад родился выдающийся конструктор оружия Игорь Стечкин

15 ноября исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора стрелкового оружия Игоря Стечкина. Он появился на свет под Тулой и всю жизнь посвятил работе на предприятиях города оружейников, передает телеканал «Известия». К созданию своего знаменитого пистолета Стечкин приступил сразу по окончании Тульского механического института в 1948 году. В 1951-м Советская армия приняла на вооружение пистолет Стечкина. За эту работу конструктор в 52-м получил Сталинскую премию. В 30 лет он стал самым молодым ее лауреатом в СССР. До сих пор пистолет Стечкина используют сотрудники российских спецслужб, летчики в качестве личного оружия. За 53 года на счету Игоря Стечкина более 60 разработок. Участвовал в создании переносных ПТРК «Фагот» и «Конкурс», в создании переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» и «Конкурс». По заказу КГБ разработал бесшумный стреляющий портсигар. В 1980-е годы был финалистом конкурса «АбакАн» на создание нового армейского автомата. До последних дней жизни трудился над бесшумным револьвером ОЦ-38. Последнюю разработку Игоря Стечкина после его смерти в ноябре 2001-го довели до конца ученики.

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