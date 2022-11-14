Психолог назвала причины агрессивной религиозности

Психолог телемедицинской компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина в понедельник, 14 ноября, рассказала «Известиям», в чем заключаются причины агрессивной религиозности.

Специалист пояснила, что неважно, каких религиозных или политических взглядов придерживается человек. Когда речь заходит о неадекватности, в том числе по отношению к религии, то часто дело в том, что человек неадекватен в восприятии реальности в целом, а религия — лишь часть такого искаженного восприятия.

Как отметила Толстухина, агрессия — это примитивный аффект, который возникает сразу после рождения и необходим для выживания младенца.

«При этом агрессия первой поддается сублимации или трансформации в более приемлемые для социума проявления эмоций, это происходит уже в первый год жизни. В дальнейшем цивилизованное сосуществование в семьи и более широком социуме требует совершенствования навыка совладания со своими эмоциями и желаниями, так развивается зрелая личность. Если человеку с годами не удается справляться с собственной агрессивностью, которая проявляется яростью и прямыми атаками, это говорит о неразвитости психики или ее существенном регрессе, в результате психической травматизации, например», — пояснила психолог.

При этом ситуации, когда формальные правила принимаются без критического осмысления и понимания смысла происходящего и ставятся выше всего остального, в частности выше интересов развития собственных детей, говорят уже о нарушениях мышления и неспособности объяснять себе свои собственные психические состояния и состояния других людей.

«В этом смысле религиозность может служить удобным оправданием собственного примитивного функционирования, где во имя некой религии можно творить беспредел. Аффективные и когнитивные нарушения, сильно нарушенное торможение импульсов — это серьезный повод для обращения за психиатрической и психологической помощью», — заключила специалист.

Ранее, 11 ноября, в Сети появилось видео, на котором женщина избила и обматерила ребенка за желание смотреть мультики вместо похода в церковь.

После публикации видео следственными органами региона организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.