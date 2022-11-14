Еще три троллейбуса приобретут для Красноярска

Для Красноярска планируют закупить еще три новых троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас власти ищут подрядную организацию, которая поставит транспорт в город. Новые машины должны завершить процесс обновления троллейбусного городского парка.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, общественный транспорт планируется доставить в Красноярск до конца декабря. С начала года по федеральному проекту «Чистый воздух» для города уже закупили 39 троллейбусов.

После обновления парка самые «возрастные» машины, которые будут работать на линии, — это транспорт 2011 года выпуска.

В октябре сообщалось, что на территории Красноярска перед началом строительства метро обследуют около 300 зданий. Речь идет об объектах, которые попадают в зону прохождения ветки подземки.