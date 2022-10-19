Три сотни зданий обследуют в Красноярске перед строительством метро

На территории Красноярска перед строительством метро обследуют около 300 зданий. Об этом сообщается в Telegram-канале «Красноярское метро».

Речь идет об объектах, которые попадают в зону прохождения ветки метро. По возможности инженеры будут осматривать фундаменты из подвалов, а в случае его отсутствия — с помощью инструментальных методов.

«В частности, делают специальные шурфы. Это вертикальные скважины, выкопанные вблизи здания, через которые можно изучить основания домов под землей», — цитирует сообщение канала ИА KrasnoyasrkMedia.

Работы стартуют на следующей неделе. Всего будет обследовано 291 здание, из них визуально — 99, с помощью инструментальных методов — 192.

10 августа пресс-служба правительства Красноярского края сообщила, что работы по строительству метрополитена в Красноярске начнутся в 2022 году и завершатся в 2026-м. Проект включает в себя строительство 11 км путей с шестью станциями, четыре из которых будут подземными и две наземными.

Метрополитен в Красноярске станет восьмой системой метро в России после Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары и Казани.