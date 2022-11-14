Пять человек пострадали при столкновении трех автобусов в Уфе
Пять пассажиров пострадали в результате столкновения трех автобусов в Уфе. Об этом 14 ноября сообщил начальник управления ГИБДД по Башкортостану Владимир Севастьянов в Telegram-канале.
Авария произошла на проспекте Октября, напротив остановки «Бульвар Славы». Столкнулись два «Нефаза» и «Форд Транзит».
«В результате дорожной аварии пострадали пассажиры автобуса «Форд». Пять человек с различными травмами обратились в больницу», — отметил Севастьянов.
Подробности ДТП уточняются.
В октябре в городе Кумертау в Башкирии в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека, еще трое пострадали.