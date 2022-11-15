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Назван оптимальный сезон для покупки квартиры в России

Эксперт Малышева: лето — оптимальный сезон для покупки квартиры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Планируя совершить сделку на рынке недвижимости, необходимо заблаговременно всё обдумать, изучить ряд нюансов и спланировать. При этом оптимальный сезон для покупки квартиры — лето, рассказала «Известиям» 15 ноября эксперт по недвижимости Наталья Малышева.

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По ее словам, перед тем как приобрести недвижимость, нужно обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, стоит подумать о бюджете покупки.

«Это один из важнейших факторов, который указывает на то, сколько потребитель готов потратить на решение жилищного вопроса. На стоимость недвижимости влияет как качество объекта (планировка, ремонт, качество материалов дома), так и его расположение (наличие крупных инфраструктурных объектов поблизости, престижность района)», — отметила эксперт.

Кроме того, необходимо изучить ситуацию на рынке. Малышева уточнила, вероятно, что выгоднее всего будет заняться решением жилищных вопросов в сезон, когда потенциальным клиентам доступны скидки.

Также нужно учитывать параметры недвижимости: качественный ремонт, этаж, развитость инфраструктуры поблизости, наличие удобной транспортной развязки и др.

«Еще одним не менее важным параметром считается сезонность. Как и любой другой бизнес, рынок недвижимости подвержен сезонным колебаниям, и на это следует обращать самое пристальное внимание <…> Определенное время года может существенно повлиять как на ценовую политику рынка, так и на качество представленных объектов», — добавила специалист.

Как рассказала Малышева, зимний сезон многие игроки на рынке недвижимости называют мертвым, потому что на середину зимы приходится большое количество праздничных дней, когда люди предпочитают не проявлять финансовую активность, а отдыхать с семьей и близкими. Это время характеризуется низким спросом и предложением.

«Впрочем, вполне возможно найти приемлемые варианты с неплохими скидками, однако их качество будет сомнительным. Как правило, на понижение идут собственники тех объектов, которые не имели успеха ранее», — считает специалист.

Весна отмечается повышением активности как покупателей, так и продавцов. При этом на рынке недвижимости появляются новые предложения, цена на которые чаще всего завышена. Эксперт объясняет это высоким уровнем спроса. Однако она отмечает, что, если покупатель обладает неограниченным бюджетом, это время подойдет ему идеально, так как будет большое количество объектов на выбор.

«Лето — самый оптимальный период для решения жилищных вопросов. Это сезон продолжительных отпусков, и многие собственники недвижимости стараются продать недвижимость до того момента, как им необходимо уехать. Как итог, рынок переполнен интересными предложениями, выгодными условиями для покупки и акциями. В то же время многие потенциальные покупатели приостанавливают поиски, в связи с чем уровень спроса падает», — рассказала Малышева.

Осень считается максимально активным сезоном для сделок с недвижимостью. В этот период появляется большое количество предложений наряду с ростом спроса, сказала специалист. По ее словам, многие эксперты рекомендуют осенью обращать внимание на предложения первичного рынка: чаще всего застройщики начинают объявлять о новых проектах, и для стимулирования потенциальных клиентов предлагают значительные преференции. В то же время на вторичном рынке ситуация иная: собственники завышают цену, так как не испытывают недостатка в спросе.

«Если говорить об оптимальном сезоне для покупки квартиры, то это, безусловно, лето. Именно летом в связи со снижением деловой активности рынок может похвастаться обилием выгодных предложений. Стремясь до наступления холодов избавиться от своей собственности, продавцы готовы дать дополнительную скидку или предоставить какой-либо бонус», — заключила Малышева.

Ранее, 2 ноября, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ввод жилья в России по итогам 2022 года может достичь 93–95 млн кв. м.

Как следует из результатов исследования банка «Открытие», о которых сообщалось 14 октября, более половины опрошенных россиян считают, что цены на недвижимость вырастут в ближайшие полгода. При этом треть из них рассматривают покупку жилья как выгодную инвестицию. По мнению респондентов, наибольший рост цен произойдет в сегменте новостроек — так считают 59% опрошенных в целом по стране и 56% жителей Москвы.

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