Путин обратил внимание на спад инвестиций в Алтайском крае

Ситуация в экономике Алтайского края в целом стабильная, однако по инвестициям в основной капитал наблюдается спад. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с главой региона Виктором Томенко в понедельник, 14 ноября.

«Я посмотрел материалы по Алтайскому краю — все стабильно, спокойно развивается. Основные показатели надежны. Есть хорошие инвестпроекты. И в то же время фиксируется определенный спад инвестиций в основной капитал. Спад на 2,7% за предыдущие годы – 2020-й, 2021-й годы», — отметил Путин.

Он попросил Томенко начать доклад именно с ситуации в инвестициях.

Глава Алтайского края пояснил, что это связано с тем, что в период, когда в целом по стране наблюдался спад, в Алтайском крае продолжался рост, который на данный момент снизился, что повлияло на цифры.

«Поэтому у нас не было так называемого восстановительного роста после спада, а последовательный, на небольшой процент, рост в номинальном выражении объема инвестиций просматривался», — сказал Томенко.

Глава региона отметил, что по прогнозам в этом году рост количества инвестиций продолжится.

«Мы ожидаем в районе четырех-пяти процентов рост объема инвестиций в целом по 2022 году», — уточнил Томенко.

Президент РФ регулярно проводит встречи с главами российских регионов.

Так, 18 октября, Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Глава региона доложил российскому лидеру о развитии в области инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения.

Ранее, 28 сентября, президент встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В ходе встречи обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, ход реализации крупных инвестиционных проектов, подготовка к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве, вопросы развития системы здравоохранения.