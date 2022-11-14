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Россияне назвали желаемый состав социального пакета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Большинство российских работников — 67% — не имеют социального пакета. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Сбермаркет» и агентством Research Me.

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Отмечается, что соцпакет на сотрудника предоставляют только 27% компаний, в то время как у 4% в соцпакет входят льготы или выплаты на членов семьи.

В 77% случаев в соцпакет входит добровольное медицинское страхование (ДМС), 26% соцпакетов включают в себя льготное питание или полную оплату обедов. 20% соцпакетов покрывают расходы на занятия спортом, еще 19% оплачивают обучение иностранным языкам, обучающие вебинары и онлайн-подписки на книги.

Те соцпакеты, которые покрывают расходы на детей, обычно оплачивают поездку в лагерь или санаторий (61%) и медуслуги. 25% подобных соцпакетов оплачивают детский сад.

Если бы у россиян была возможность выбрать, какие услуги включить в социальный пакет, то большинство мужчин (36%) добавило бы бесплатные обеды либо частичную оплату продуктов. Большая часть женщин (34%) предпочли бы покрытие расходов на детский сад и лагерь для ребенка.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. россиян.

Ранее, в феврале, сообщалось, что при поиске работы россияне всё чаще обращают внимание на фактор предоставления работодателем ДМС. Исследование показало, что наличие ДМС важно почти для каждого второго россиянина при выборе вакансии.

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