«Россия» рассматривает взыскание затрат с отказавшихся от полета пассажиров
Авиакомпания «Россия» рассматривает возможность взыскания с пассажиров, отказавшихся от полета, дополнительных затрат, сообщила пресс-служба перевозчика 14 ноября.
Введение такой меры изучается с целью минимизации количества случаев отказа от полетов по надуманным и не связанным с состоянием здоровья причинам.
«Убытки, понесенные авиакомпанией в связи с деструктивным поведением или добровольным отказом пассажиров от полета, включают в себя расходы на оплату труда работников, дополнительное использование трапа, буксировку воздушного судна, работу вспомогательной силовой установки, израсходованное в результате возврата на место стоянки топливо, снятие багажа и дополнительный досмотр воздушного судна сотрудниками службы авиационной безопасности и др.», — говорится в сообщении.
Перевозчик также рассказал, что выиграл очередной судебный процесс в отношении двух пассажиров рейса Хургада — Екатеринбург. Так, 7 марта 2022 года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, деструктивно себя вели в самолете, нецензурно выражались и создавали угрозу безопасности полета. Рейс был задержан более чем на два часа. В результате, суд удовлетворил требования авиакомпании по взысканию убытков, которые составили около 154,5 тыс. рублей.
3 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали дебошира в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске. Во время полета он нарушил общественный порядок и использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников.