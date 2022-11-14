В Москве начнет работу выставка «Транспортная неделя»

Ежегодный форум «Транспортная неделя» пройдет в Москве в 16-й раз. Главная тема мероприятия 2022 года называется «Транспорт России. Стратегия роста в новых условиях», об этом 14 ноября сообщило ТАСС.

Ключевыми темами конгресса в 2022 году станут трансформация транспортных систем регионов, новые правила дорожного движения и транспортное планирование.

В рамках «Транспортной недели» 14 ноября пройдет конгресс Road Traffic, на котором обсудят актуальные вопросы организации дорожного движения.

Предполагается. что на пленарной сессии форума «Развитие организации дорожного движения в целях инновационной трансформации транспортных систем регионов, агломераций и городов» выступят представители Минтранса РФ, Росавтодора, Госдумы, МВД и «Автодора».

В рамках форума пройдут заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт». Все открытые деловые сессии будут транслироваться онлайн на сайте Минтранса РФ и на сайте «Транспортной недели». Работа форума продлится до 17 ноября.

14 ноября стало известно, что российская компания Droneshub разработала визуальную систему навигации для беспилотного наземного транспорта, не требующую использования для прокладки маршрута GPS/ГЛОНАСС и мобильной связи. Система позволяет транспорту ориентироваться с помощью искусственного интеллекта, а также установленных на борту видеокамер.