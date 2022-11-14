Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ нанесли удар из HIMARS по Амвросиевке в ДНР
Мир
В МАГАТЭ заявили о растущей обеспокоенности безопасностью на ЗАЭС
Мир
Посол Бродский заявил о поддержке Украиной антиизраильских резолюций
Мир
Пашинян обвинил Азербайджан в стрельбе в мирных жителей Карабаха
Армия
ВФУ обстреляли Донецк из «Градов»
Общество
В Забайкалье возбудили дело после исчезновения 10-летнего мальчика
Армия
Для российских вертолетчиков создадут специализированную броню
Мир
Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
Мир
«Укрэнерго» заявила о повреждении одного из ключевых объектов Украины
Мир
Глава МВД Турции резко отреагировал на соболезнования США после взрыва
Происшествия
ВСУ второй раз за сутки нанесли удар по Торезу в ДНР
Экономика
Канадский производитель спортивной одежды Helly Hansen ушел из России

В Москве начнет работу выставка «Транспортная неделя»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодный форум «Транспортная неделя» пройдет в Москве в 16-й раз. Главная тема мероприятия 2022 года называется «Транспорт России. Стратегия роста в новых условиях», об этом 14 ноября сообщило ТАСС.

Кольцо власти: МКАД отмечает юбилей
Автодорога вокруг столицы была открыта 60 лет назад

Ключевыми темами конгресса в 2022 году станут трансформация транспортных систем регионов, новые правила дорожного движения и транспортное планирование.

В рамках «Транспортной недели» 14 ноября пройдет конгресс Road Traffic, на котором обсудят актуальные вопросы организации дорожного движения.

Предполагается. что на пленарной сессии форума «Развитие организации дорожного движения в целях инновационной трансформации транспортных систем регионов, агломераций и городов» выступят представители Минтранса РФ, Росавтодора, Госдумы, МВД и «Автодора».

В рамках форума пройдут заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт». Все открытые деловые сессии будут транслироваться онлайн на сайте Минтранса РФ и на сайте «Транспортной недели». Работа форума продлится до 17 ноября.

14 ноября стало известно, что российская компания Droneshub разработала визуальную систему навигации для беспилотного наземного транспорта, не требующую использования для прокладки маршрута GPS/ГЛОНАСС и мобильной связи. Система позволяет транспорту ориентироваться с помощью искусственного интеллекта, а также установленных на борту видеокамер.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022