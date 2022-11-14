Реклама
Прямой эфир
Общество
Экипаж речного судна «Арарат» помог в эвакуации людей из Херсона
Экономика
Мобилизованные бизнесмены получат отсрочку по лизинговым платежам
Мир
В Стамбуле выписали из больниц 50 пострадавших при взрыве
Армия
Вертолеты Ми-28Н нанесли удары по бронетехнике ВСУ
Общество
Актер Машков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге
Армия
Гаубицы «Гиацинт-Б» нанесли удары по позициям артиллерии ВСУ
Армия
Российские истребители Су-35С уничтожили вражеские Су-25 и МиГ-29
Мир
Запад признал опасность утечек поставляемого Киеву оружия «не в те руки»
Мир
В сейме назвали охотой на ведьм снос советских памятников в Латвии
Мир
Экс-офицер ВС США обвинил демократов в отмывании денег через Украину
Экономика
Минфин рассмотрит альтернативный расчет цен на нефть Urals
Мир
В Турции задержали возможного исполнителя теракта в Стамбуле
Сюжет:

Бойцы войск радиоэлектронной борьбы ВС России рассказали о работе в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь пообщался с российскими военнослужащими из подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые выполняют задачи в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Так, прежде всего отмечается, что бойцы общаются друг с другом при помощи специального шифра. Очень важно, чтобы в эфире было как можно меньше конкретной информации ради безопасности данных.

Дрон среди ясного неба: как беспилотники меняют ход СВО
Репортаж «Известий» — о том, как и где российские военные используют квадрокоптеры в ходе специальной военной операции

Комплекс связи может заглушить радиосвязь противника, обрушить спутниковый интернет и мобильную сеть. В нынешних условиях очень востребована возможность бороться с беспилотными летательными аппаратами.

«В результате работы беспилотные летательные объекты падают, потом провожу доразведку, визуально увидеть не могу на дальнем расстоянии», — сказал военнослужащий ВС РФ Иван.

Как отметил начальник службы РЭБ с позывным «Девятый», встречаются различные квадрокоптеры: Mavic и их различные модификации, «Лелека», «Фурия», «Валькирия». Он также уточнил, что встречаются иностранные образцы, например, Raven и прочие беспилотники, которые выполняют разведывательные и ударные функции.

Работа осуществляется из мобильного комплекса связи. Антенна, как и сам комплекс, ― важная цель для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому важно тщательно прятать и маскировать установку. На специализированной аппаратуре комплекс видно. Но на открытой местности важно сделать его наименее примечательным.

При должной маскировке бойцы могут работать несколько часов. Затем необходимо сменить позицию. Более того, сейчас в ходе спецоперации зачастую бойцы меняют позиции по 15–20 раз в день, в то время как раньше это иногда приходилось делать всего пару раз за день. Это связано с тем, что нужно успеть выполнить все боевые задачи и параллельно не попасть под удары противника.

Ранее, 10 ноября, появились кадры работы расчетов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в зоне СВО. Дроны позволяют проводить круглосуточную разведку районов боевых действий. В результате расчеты корректируют своими точными данными действия своих сослуживцев. Также расчеты выявляют радиосети противника и перехватывают его переговоры.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022