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Юлия Шойгу назвала задачи закона о психологической помощи

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Принятие закона о психологической помощи россиянам обсуждается не первый год, напомнила в интервью «Известиям» директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

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По ее словам, он остается актуальным, поскольку популярность этого вида помощи очень возросла.

«Сейчас не предъявляются требования к оказанию психологической помощи ни в каком виде. Вместе с возросшим интересом появилось огромное количество предложений о скоростном обучении психологов — за два месяца, за полтора месяца, за полгода, можно дистанционно. Совершенно очевидно, что ни за два, ни за три месяца, ни за полгода стать специалистом, не имея базового образования, невозможно», — рассказала Юлия Шойгу.

По ее словам, психологом можно стать только хотя бы после обучения на бакалавра. При этом документ нужен для решения нескольких задач.

«Первая — определить, что является психологической помощью, а что нет. У нас есть коллеги-психиатры, психотерапевты, с которыми в тесном сотрудничестве работаем, но это все-таки разные профессии, у них разные полномочия и разные сферы деятельности. К сожалению, с другой стороны есть псевдоспециалисты — тренеры личностного роста, гадалки и кого только в этой сфере нет. Четкое определение, что же такое психологическая помощь, позволит человеку делать свой выбор осознанно. Если я хочу к психологу, я должен иметь возможность убедиться, что передо мной сидит квалифицированный специалист», — отметила эксперт.

По ее словам, вторая задача такого документа — определить требования к человеку, который оказывает психологическую помощь, его профессиональному уровню. Третья задача — определить права и обязанности всех участников процесса, а также механизмы регулирования. Профессиональное сообщество надеется, что такой документ будет принят, подчеркнула Юлия Шойгу.

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