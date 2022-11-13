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Сантибеков поделился ожиданиями от боя против Стецуренко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Казахстанский боец смешанного стиля Адос Сантибеков поделился ожиданиями от предстоящей схватки с российским кикбоксером Александром Стецуренко, которая состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По оценке Сантибекова, сейчас он сам находится в очень хорошей форме.

«К этому бою я подошел после крайнего поединка на Top Dog — бился за чемпионский перстень с Денисом Погодиным. После того боя я немного отдохнул и снова приступил к тренировкам», — поделился он.

Казахстанский спортсмен уверен, что бой со Стецуренко является для него шансом заявить о себе на новой арене и в новой дисциплине, продемонстрировать, что он может выступать также в ММА, кикбоксинге и К-1. В преддверии поединка он обратился к своему оппоненту.

«Обращаясь к тебе, я хочу сказать только одно. Надеюсь, ты хорошо подготовишься. Я уважаю тебя и твой большой опыт в кикбоксинге. И я покажу всё, на что способны кулачные бойцы. Я уверен, что мы закатим яркий, красочный бой», — заявил он.

Стецуренко, в свою очередь, ранее в этот день рассказал, что подготовка к поединку была сложной. Он напомнил, что у него несколько раз сменялись противники, прежде чем был определен Сантибеков.

18 ноября РЕН ТВ проведет очередной зрелищный турнир в рамках своего проекта «Бойцовский клуб. Суперсерия». В прямом эфире телеканал покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга.

Главным боем турнира станет схватка россиянина Владимира «Волжанина» Минеева и бразильца Фернандо Santo Forte Родригеса.

В соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и боец смешанных единоборств Ислам Муртазаев и профессиональный боец из Турции Ахмет Килич.

В программе турнира также бой российского мастера спорта по кикбоксингу Александра Гельвиха против представителя новосибирской школы кикбоксинга Дениса Бурматова.

Прямую трансляцию турнира в прямом эфире покажет РЕН ТВ 18 ноября в 23:00. Билеты в продаже по ссылке.

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