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Стецуренко рассказал о сложной подготовке к бою с Сантибековым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Кикбоксер Александр Стецуренко заявил, что подготовка к бою с казахстанцем Адосом Сантибековым была очень сложной. Соперники встретятся в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Стецуренко рассказал, что у него несколько раз сменялись противники. Изначально им должен был быть боксер Артем Тарасов, затем его сменил боец Тимур Никулин, третьим стал Шарабутдин Магомедов.

«Если Тарасов — это были бои без правил, я как бы только начал готовиться на бои без правил, потом переключился «по кулачке», Никулин хотел выступить. А потом Магомедов хотел, правила были по кикбоксингу, в ММА-перчатках. Сейчас четвертая замена, неплохой соперник, но, я думаю, я готов на 100%», — сказал Стецуренко.

Он также добавил, что подготовка в основном проходила в зале Даци Дациева, где ему помогали отличные тренеры.

По словам бойца, у него «все нормально» с формой.

Накануне Стецуренко заявил, что надеется победить в поединке с Сантибековым зрелищно и красиво. Он отметил, что уже хорошо изучил противника, посмотрев несколько его поединков.

18 ноября РЕН ТВ проведет очередной зрелищный турнир в рамках своего проекта «Бойцовский клуб. Суперсерия». В прямом эфире телеканал покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга.

Главным боем турнира станет схватка россиянина Владимира «Волжанина» Минеева и бразильца Фернандо Santo Forte Родригеса.

В соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и боец смешанных единоборств Ислам Муртазаев и профессиональный боец из Турции Ахмет Килич.

В программе турнира также бой российского мастера спорта по кикбоксингу Александра Гельвиха против представителя новосибирской школы кикбоксинга Дениса Бурматова.

Прямую трансляцию турнира в прямом эфире покажет РЕН ТВ 18 ноября в 23:00. Билеты в продаже по ссылке.

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