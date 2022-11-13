Лавров прибыл на саммит G20 в Индонезии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 13 ноября, прибыл на Бали для участия в саммите G20.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова оценила подготовку к приезду российского министра.

«Его встречали почетный караул, торжественный танец и молнии на всё небо», — написала она в Telegram-канале.

Глава российской дипломатии прилетел в Индонезию из Камбоджи, где участвовал в Восточноазиатском саммите.

Саммит «большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября.

О том, что Лавров возглавит российскую делегацию на саммите «большой двадцатки», стало известно 10 ноября. Он представляет Россию вместо ожидавшегося на саммите президента страны Владимира Путина.

Как отметил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, международный престиж России не зависит от того, кто будет представлять ее на саммите G20. Также сенатор выразил мнение, что Лавров сможет объяснить подходы Москвы к международным делам, в том числе к кризису на Украине.

Также 10 ноября в Индонезии сообщили, что саммит на Бали пропустит президент Украины Владимир Зеленский. Причинами отказа назывались «плотный график» и «внутренние дела» украинского лидера.