Байкер сорвался со скалы и погиб в Краснодарском крае

Мотоциклист погиб в результате падения со скалы в Новороссийске в Краснодарском крае. Момент гибели мужчины попал на видео.

Судя по опубликованным кадрам, мужчина планировал снять видео на фоне живописной картины, однако оступился на краю обрыва и сорвался вниз со скалы.

Снимавший в этот момент оператор не успел помочь байкеру, продолжая снимать последние мгновения его жизни.

Сообщается, что мотоциклист скончался от полученных травм. Инцидент произошел в Абрау-Дюрсо. Известно, что у погибшего мужчины остались жена и двое маленьких детей. Полиция Новороссийскя начала проверку.

Ранее, 1 ноября, на трассе Орел — Тамбов под Липецком водитель мотоцикла столкнулся с грузовиком. 35-летний мотоциклист умер по дороге в больницу.