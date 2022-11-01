Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком на трассе под Липецком
Под Липецком водитель мотоцикла погиб после столкновения с грузовиком. Об этом во вторник, 1 ноября, пишет GOROD48 со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел 31 октября на трассе Орел — Тамбов. Столкнулись мотоцикл и грузовик «МАЗ» под управлением 55-летнего водителя. 35-летний мотоциклист умер по дороге в больницу, отмечает LipetskMedia.
Причины ДТП выясняются.
16 октября в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту наезда мотоцикла на пешеходов. Пять человек получили травмы. В правоохранительных органах сообщили, что мотоциклист на скорости вылетел на тротуар, после того как его подрезал автомобиль.