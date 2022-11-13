Очевидцы рассказали об обстоятельствах пожара в Ярославле

Пожар в ресторане «Сайёра» в Ярославле произошел из-за неаккуратного использования свечи-фонтана. Об этом 13 ноября рассказали «Известиям» очевидцы инцидента.

«Несли свечу-фонтан от нее загорелась пампасная трава, буквально за пару секунд, не прошло и 30 секунд, начали тушить огнетушителем», ― пояснили посетители заведения.

Они также поделились тем, что одна из сотрудниц ресторана Дарья дала свою куртку семье с маленьким ребенком, когда те покидали здание, не успев взять свою верхнюю одежду.

«Мы пошли на улицу, приехали пожарные, другу позвонили он вез нам куртки, говорит пожарных не пропускали. Они подъехали минут за 5, сразу очень много машин. Потом эта девушка спустилась и отдала нам наши куртки. И всё», ― добавили посетители ресторана.

О пожаре в ресторане «Сайера» стало известно 13 ноября. Во время застолья загорелись интерьерные украшения у барной стойки. Ситуацию оперативно решили с помощью огнетушителя. На место происшествия приехала пожарная бригада. Всех посетителей заведения вывели на улицу для их безопасности.