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Очевидцы рассказали об обстоятельствах пожара в Ярославле

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Фото: Соцсети
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Пожар в ресторане «Сайёра» в Ярославле произошел из-за неаккуратного использования свечи-фонтана. Об этом 13 ноября рассказали «Известиям» очевидцы инцидента.

«Несли свечу-фонтан от нее загорелась пампасная трава, буквально за пару секунд, не прошло и 30 секунд, начали тушить огнетушителем», ― пояснили посетители заведения.

Они также поделились тем, что одна из сотрудниц ресторана Дарья дала свою куртку семье с маленьким ребенком, когда те покидали здание, не успев взять свою верхнюю одежду.

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«Мы пошли на улицу, приехали пожарные, другу позвонили он вез нам куртки, говорит пожарных не пропускали. Они подъехали минут за 5, сразу очень много машин. Потом эта девушка спустилась и отдала нам наши куртки. И всё», ― добавили посетители ресторана.

О пожаре в ресторане «Сайера» стало известно 13 ноября. Во время застолья загорелись интерьерные украшения у барной стойки. Ситуацию оперативно решили с помощью огнетушителя. На место происшествия приехала пожарная бригада. Всех посетителей заведения вывели на улицу для их безопасности.

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