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Два самолета столкнулись во время авиашоу в Далласе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Во время авиашоу в городе Даллас в американском штате Техас в воздухе столкнулись два самолета. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что авария произошла днем над городским аэропортом на мероприятии Wings Over Dallas. Столкнулись бомбардировщик Boeing B-17 и другой самолет Bell P-63 Kingcobra.

Судя по видео с места происшествия, одно из воздушных судов разлетелось на части в воздухе, а затем уже на земле произошел взрыв. Как говорят свидетели, обломки теперь разбросаны по шоссе 67.

При этом власти пожарно-спасательной службы Далласа пока не сообщили информацию о пилотах, а также о возможных пострадавших от падения осколков.

Расследование авиакатастрофы проводит Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее, 18 октября, сообщалось, что самолет Beechcraft E90 King Air врезался в автосалон на подлете к региональному аэропорту в штате Огайо. Погибли два человека. В результате возникшего пожара сгорело восемь автомобилей.

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