The Marietta Times сообщила о падении самолета на автосалон в Огайо

Самолет Beechcraft E90 King Air врезался в автосалон на подлете к региональному аэропорту Мид-Огайо-Вэлли в Мариетте. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает местное издание The Marietta Times со ссылкой на дорожную службу штата Огайо.

«Авария произошла около 7 утра возле автосалона. Два человека погибли. Сгорело восемь автомобилей», — говорится в публикации.

Предварительно, среди погибших пилот и один пассажир.

По словам представителя аэропорта, судно вмещает от шести до десяти пассажиров. Сколько людей было на борту самолета, пока неизвестно.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и пожарные.

Ранее, 17 сентября, сообщалось, что три человека погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в небе неподалеку от американского Денвера, штат Колорадо. Очевидцы рассказали, что видели, как два борта столкнулись над округом Боулдер. Среди погибших пилоты обоих самолетов.