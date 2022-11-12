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Шведская почтовая компания Postnord возобновляет доставку из РФ и Белоруссии

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Фото: Global Look Press/Petter Arvidson
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Шведская почтовая компания Postnord объявила о возобновлении почтовых доставок из России и Белоруссии, сообщили 12 ноября в пресс-службе посольства Швеции в Москве.

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«Postnord возобновляет в полном объеме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией», — указано на официальной странице дипмиссии в Twitter.

Ранее, 28 марта, «Почта России» перестала принимать отправления в Швецию, поскольку оператор Postnord отменил сообщение с РФ. Отмечалось, что Postnord приостанавливает отправку всех писем и посылок в РФ, а также перестает принимать любые почтовые отправления из страны.

С февраля ряд иностранных компаний приостановили деятельность в России или объявили об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении.

Так, 4 августа стало известно, что в РФ вернулся каталонский ювелирный бренд Tous. 5 октября в CORE.XP сообщили «Известиям», что Dior beauty планирует возобновить работу магазинов.

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