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Гельвих намерен одержать победу над Бурматовым за счет его слабых сторон

Гельвих рассказал, что в бою с Бурматовым будет давить на его слабые стороны
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Кикбоксер Александр Гельвих в бою с Денисом Бурматовым намерен одержать победу, используя слабые стороны противника. Об этом спортсмен рассказал «Известиям» в субботу, 12 ноября.

По его словам, много боев он берет своим характером и готов проявить его в предстоящем бою.

«Мы отрабатываем свои сильные стороны <...> делаем работу под соперника. Посмотрим, что будет в бою, но мы постараемся. Мы знаем его слабые и сильные стороны. Будем давить на слабые стороны», — сказал Гельвих.

С Бурматовым он встретится на ринге впервые, хотя знакомы бойцы давно — вместе выступали в сборной России.

«Мы в сборной России в одной сборной были, тренировались где-то даже вместе. Нормальный парень, как боец тоже. Думаю, будет интересно», — добавил Гельвих.

В свою очередь Бурматов ранее также оценил достоинства и недостатки противника. По его мнению, в бою многое будет зависеть от антропометрических данных. При этом он отметил, что двигается лучше Гельвиха, обладает более разнообразной техникой, стараясь меньше ударов принимать на себя, и пообещал продемонстрировать «рубку» в бою.

Гельвих — мастер спорта по кикбоксингу и чемпион России. Его противник Бурматов — член сборной России по кикбоксингу, трехкратный чемпион страны.

Кроме боя Гельвиха с Бурматовым, пройдут еще три поединка по правилам кикбоксинга в рамках очередного «Бойцовского клуба. Суперсерии».

Главный бой — Владимира Минеева с бразильцем Фернандо Родригесом. Также на ринге встретятся Ислам Муртазаев и Ахмет Килич, а Александр Стецуренко проведет поединок с Адосом Сантибековым.

Турнир состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» по адресу: Автозаводская ул., 23а. Начало мероприятия в 19:00.

Прямую трансляцию турнира в прямом эфире покажет РЕН ТВ 18 ноября в 23:00. Билеты в продаже по ссылке.

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