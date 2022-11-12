Бурматов пообещал устроить «рубку» в бою с Гельвихом

Кикбоксер Денис Бурматов пообещал продемонстрировать «рубку» в бою против Александра Гельвиха. Об этом он рассказал 12 ноября «Известиям» в преддверии поединка, который пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Также спортсмен оценил свои лучшие стороны и достоинства противника.

«Я считаю, что лучше него двигаюсь в ногах, у меня более разнообразная техника ударов руками и ногами, я меньше ударов стараюсь принимать на себя», — сказал он.

По мнению Бурматова, в бою многое будет зависеть от антропометрических данных.

«Я уверен в том, что у нас получится очень зрелищный бой, который, скорее всего, не дойдет до решения судей, не продлится все три раунда. Вас ожидает яркая «рубка», разнообразная ударная техника и противостояние характеров», — заключил кикбоксер.

9 ноября кикбоксер Александр Гельвих поделился кадрами подготовки к поединку.

Гельвих — мастер спорта по кикбоксингу и чемпион России. Его противник Бурматов — член сборной России по кикбоксингу, трехкратный чемпион страны.

Турнир состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» по адресу: Автозаводская ул., 23а. Начало мероприятия в 19:00.

Кроме боя Гельвиха с Бурматовым пройдут еще три поединка по правилам кикбоксинга в рамках очередного «Бойцовского клуба. Суперсерии».

Главный бой — Владимира Минеева с бразильцем Фернандо Родригесом. Также на ринге встретятся Ислам Муртазаев и Ахмет Килич, а Александр Стецуренко проведет поединок с Адосом Сантибековым.

Прямую трансляцию турнира в прямом эфире покажет РЕН ТВ 18 ноября в 23:00. Билеты в продаже по ссылке.