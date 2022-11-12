Бастрыкин запросил доклад о доследственной проверке по факту ухода ребенка из детсада
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- Бастрыкин запросил доклад о доследственной проверке по факту ухода ребенка из детсада
Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о доследственной проверке по факту ухода полуторагодовалой девочки из детского сада в Кирове, сообщает 12 ноября пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Кировской области Виноградову А.П. доложить о ходе проведения процессуальной проверки об уходе малолетнего ребенка из частного детского сада, расположенного в городе Кирове на улице Чапаева», — указано в пресс-релизе.
Устанавливаются все подробности происшествия.
Ранее 12 ноября в Сети появилось видео, на котором маленькая девочка в одном подгузнике сбежала из детского сада в Кирове. Девочку на улице заметили проезжавший мимо курьер и пенсионерка. Она и забрала малышку к себе домой, вызвав скорую помощь. Приехавшая бригада врачей убедилась, что с девочкой всё в порядке.