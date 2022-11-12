Маленькая девочка в одном подгузнике убежала из детского сада в Кирове
Полуторагодовалая девочка в одном подгузнике убежала из детского сада в Кирове.
По данным «Известий», 10 ноября, во время тихого часа ребенок вышел через дверь, которую забыла закрыть воспитательница.
Девочку на улице заметили проезжавший мимо курьер и пенсионерка. Она и забрала малышку к себе домой, вызвав скорую помощь. Приехавшая бригада врачей убедились, что с девочкой всё в порядке.
Отмечается, что администрация детсада не обратила внимание на отсутствие ребенка, которая пропала примерно на час.
Как сообщает прокуратура Кировской области в своем Telegram-канале, ведомство проводит проверку соблюдения законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В пресс-службе добавили, что в случае выявления нарушений закона органами прокуратуры будут приняты меры реагирования.
Ранее, 1 ноября, в Магадане нашли пропавшего 10-летнего мальчика, который поссорился с родителями и ушел из дома в неизвестном направлении. Оперативники нашли школьника в квартире его приятеля. Сотрудники полиции передали ребенка родителю.