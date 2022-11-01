Найден пропавший в Магадане 10-летний ребенок

В Магадане сутки велись поиски 10-летнего мальчика, который поссорился с родителями и ушел из дома в неизвестном направлении. Ребенка нашли, с ним все в порядке.

Как уточняет ИА MagadanMedia, в дежурную часть поступило сообщение, что вечером 30 октября из дома в Магадане после ссоры с родителями ушел ребенок. Его местонахождение было неизвестно.

Сразу же на розыск пропавшего были ориентированы все наряды полиции, личный состав подразделения по делам несовершеннолетних, волонтеры.

31 октября оперативники нашли школьника в квартире его приятеля. Сотрудники полиции передали ребенка родителю. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В середине сентября сообщалось, что в Кемерово суд приговорил к пожизненному сроку Виктора Пестерникова по делу об изнасиловании и убийстве двух девочек. Десятилетние девочки из Киселевска Кемеровской области пропали 6 сентября 2021 года.