Премьер-министр Италии обвинила Макрона в предательстве

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в предательстве на фоне спора двух стран о том, кто должен принять к себе мигрантов, сообщает 11 ноября Politico.

«Париж заморозил планы по приему 3500 мигрантов из Италии в рамках европейского соглашения о перераспределении и предложил другим странам последовать их примеру после того, как Италия отказалась разрешить приземлиться судну неправительственной организации Ocean Viking, вместо этого направив его во Францию», — говорится в публикации.

Как указано в статье, Мелони оказалась поражена «агрессивной реакцией» французского правительства, назвав ее непонятной и неоправданной. Она также отметила, что в этом году Италия приняла 90 тыс. мигрантов из Средиземноморья, в том числе 600 с судов НПО в тот же день, когда Франция согласилась взять 234 с Ocean Viking.

Кроме того, Мелони подчеркнула, что добровольная схема перераспределения мигрантов, согласованная странами ЕС в июне, не достигла поставленных целей, так как из 8 тыс. человек, которые должны были покинуть Италию, переселено лишь 117, в том числе 38 во Францию. Она отдельно отметила, что Италия не может быть портом Европы для всех мигрантов, прибывающих из Африки, и призвала европейскую военно-морскую миссию заблокировать выезд из Северной Африки и открыть горячие точки для выявления мигрантов.

Ранее, 10 ноября, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о том, что Евросоюз проводит нерациональную миграционную политику. По словам Крозетто, неизбирательный прием беженцев недопустим, так как им необходимо оказывать достойную поддержку. Министр призвал приступить к выполнению конкретных шагов для решения проблемы миграции.

До этого, 1 октября, появилась информация о том, что в Чехии за последние месяцы резко выросло число случаев нелегальной контрабанды беженцев в страну. По информации чешской полиции, четверть людей, помогающих с нелегальной миграцией, оказалась украинцами.