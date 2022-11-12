Кубок мира по хоккею 2024 года в Чехии не состоится, заявили официальные представители НХЛ. При этом отмечается, что турнир может пройти годом позже — в 2025-м.

Известно, что некоторые европейские сборные отказывались играть против России. В НХЛ сказали, что участие российской команды под вопросом, передает телеканал «Известия».



Последний Кубок мира прошел в 2016 году. Все игры турнира проходили в Торонто. Победителем стала сборная Канады, россияне дошли до полуфинала.

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