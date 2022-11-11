Картина Ван Гога ушла с молотка за рекордные $117 млн

Колоссальные $117 млн заплатили на нью-йоркском аукционе Christie's за картину Винсента Ван Гога «Фруктовый сад, окруженный кипарисами». Сообщается, что проданное полотно стало самой дорогой работой нидерландского художника. Предыдущий рекорд был установлен в 1990 году. «Портрет доктора Гаше» купил японский бизнесмен за $82 млн, передает телеканал «Известия». По данным экспертов, пейзаж «Фруктовый сад, окруженный кипарисами» кисти Ван Гога также отправится в Азию. Произведение искусства находилось в частной коллекции основателя Microsoft Пола Аллена. Общая стоимость картин из собрания магната, которые ушли с молотка, составила $1,5 млрд.

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